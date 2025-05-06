Легкоатлетическая эстафета к 80-летию Победы пройдет в Солнечногорске 8 мая

В Солнечногорске проведут легкоатлетическую эстафету, посвященную 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивные соревнования пройдут на стадионе спорткомплекса «Металлург» 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Присоединиться к ним может каждый от 14 лет и старше. Смешанные команды в составе из 4 человек преодолеют на скорость 400 м: по 100 на каждого.

«Это не просто спортивные соревнования. Данным мероприятием мы выражаем благодарность и почтение героическому советскому народу, отстоявшему нашу свободу, независимость и будущее поколений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Регистрация — в 10:30, старт — в 11:00.

Предварительная регистрация.

Локация: г. о. Солнечногорск, ул. Безверхова, стр. 9Б, спортивный комплекс «Металлург».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.