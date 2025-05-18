«Легких путей нет»: эксперт разоблачила мошеннические схемы перед ЕГЭ

За месяц до старта основного периода ЕГЭ в сети появились сотни предложений «купить реальные задания» или «получить ответы заранее». Педагог Виктория Подсухина в материале газеты «Известия» предупреждает выпускников: все эти схемы — ловушки мошенников, которые могут лишить школьников возможности поступить в вуз.

Попытки приобрести КИМы напоминают лотерею с единственным победителем — мошенником. Настоящие задания хранятся в условиях строжайшей секретности и попадают в пункты проведения уже в день экзамена. Те, кто платят за «утечки», получают в лучшем случае демоверсии прошлых лет.

Миф о «списывании у восточных регионов» разбивается о простой факт — для каждого часового пояса разрабатываются уникальные варианты. Даже если кому-то удастся выложить свои ответы, они окажутся бесполезными для остальных.

Современные технологии контроля оставляют мало шансов нарушителям. Пункты проведения оснащены не только камерами и металлодетекторами, но и глушителями связи. Организаторы проходят специальную подготовку по выявлению шпаргалок.

Рособрнадзор использует сложную систему перекрестной проверки работ. При обнаружении совпадений результаты аннулируются без права пересдачи в текущем году. Но главная опасность — формирование привычки искать легкие пути, которая приводит к проблемам в вузе, где нечестные методы быстро раскрываются.

«Настоящая подготовка к ЕГЭ — это инвестиция в свое будущее», — отмечает эксперт. Вместо рискованных схем она советует использовать официальные ресурсы ФИПИ и платформы с проверенными методиками подготовки.

Напомним, что в этом году основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Все экзаменационные аудитории будут оборудованы системами онлайн-наблюдения, а работы проверят на антиплагиат.