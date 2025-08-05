Легендарный «танцующий миллионер» Джанлуки Вакки отмечает 58-летие

Во вторник легендарный «танцующий миллионер» Джанлуки Вакки отмечает свой 58-й день рождения. На сегодняшний день количество подписчиков в его соцсетях превышает 22 млн, сообщает «СтарХит» .

«Я решил вести собственный блог, чтобы доказать: ты можешь преуспеть, даже если ты веселый балбес. А еще мне нравится разрушать тот буржуазный образ, который складывается вокруг состоятельных людей в Италии», — делился Вакки с подписчками своим отношением к жизни.

В начале 1960-х годов отец Джанлуки основал компанию, которая занималась производством упаковочного оборудования для фармацевтической отрасли. Вскоре предприятие вышло на международный рынок, что позволило семье стать богатой.

После окончания школы Джанлука поступил на факультет экономики и коммерции Болонского университета. В студенческие годы он увлекся спортом и модой, и именно тогда у него появилась привычка подворачивать левую штанину у брюк.

Джанлука работал в компании своего отца до 29 лет, но так и не проникся философией семейного бизнеса. Его больше интересовали музыка, вечеринки, мода и искусство. По его словам, он получил от бизнеса отца лишь небольшую часть своего состояния. С 25 до 35 лет Джанлука работал в 12 различных сферах, например, занимался туристическим бизнесом, а также производством домов на колесах и наручных часов.

Отец передал бразды правления корпорацией не Джанлуке, а своему трудолюбивому племяннику Альберто. Он ежегодно выделял Джанлуке 5 млн евро. При этом собственные бизнес-начинания приносили Джанлуке лишь неприятности.

В 2013 году Джанлука Вакки завел микроблог и стал звездой итальянских соцсетей. Уже в следующем году бизнесмен обрел всемирную известность. В его соцсетях были преимущественно кадры моря, яхт, девушек и роскошных интерьеров.

В 2017 году имущество Вакки было арестовано в связи с долгами в размере 60 млн евро. При этом итальянец утверждал, что цифра завышена, а всему виной ошибки банка. Также периодически возникали слухи о банкротстве Джанлуки.

В октябре 2020 года у миллионера и венесуэльской модели Шэрон Фонсеки родилась дочь, которую назвали Блу Иерусалима. Девочка появилась на свет с расщелиной на небе, известной как волчья пасть. Внешне патология не заметна, но в дальнейшем может привести к расщеплению мягких тканей, поэтому Джанлука и Шэрон обратились к специалистам за помощью. В апреле 2021-го Блу Иерусалиме сделали операцию.