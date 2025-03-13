Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов сделал для педагогов Домодедово необычный подарок

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов в честь 8 марта подарил педагогам городского округа Домодедово возможность почувствовать себя королевами льда. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В спортивном комплексе «Легенда» в Домодедово педагоги смогли не только насладиться катанием на коньках, но и поучаствовать в самых разных конкурсах и испытаниях.

«Катаюсь я неплохо, но, конечно, непрофессионал. Но кататься люблю. От сегодняшнего дня жду командного единения и хорошего настроения», — отметила Елена Балмазова, начальник управления образования администрации городского округа Домодедово.

Идея сделать такой подарок женщинам-педагогам появилась, когда между академией хоккея и Управлением образования администрации городского округа Домодедова началось сотрудничество. На льду в качестве наставников — юные хоккеистки. И, если в обычной школе они во всём слушают своих учителей, то здесь все наоборот — дают советы.

Многие обладательницы столь необычного подарка давно не стояли на коньках, но каждая с радостью согласилась не только вспомнить, как это здорово — скользить по льду, но и попробовать попасть шайбой в ворота.

«Такой шикарный праздничный весенний день. Мы сегодня пришли сюда со своими сотрудниками, со своей семьёй, и получаем массу удовольствия», — поделилась своими впечатлениями Ольга Бычкова, директор детского морского центра «Альбатрос».

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