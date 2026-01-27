сегодня в 19:05

Легендарная снежная «Миусская дюна» вновь появилась в Москве и расширяется

Место временного складирования снега в столице, прозванное москвичами «Миусская дюна», снова появилось, передает корреспондент РИАМО.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Очередной циклон, принесший в Москву небывалые снегопады и метели, снова подарил горожанам «Миусскую дюну». Так жители города прозвали одно из мест временного складирования снега.

В прошлый снегопад на участок у одноименной площади столичные коммунальщики свозили выпавшие осадки.

Вечером 27 января туда прибывает множество КамАЗов с полными кузовами снега. Экскаваторы и прочая техника продолжают утрамбовывать свезенные осадки. Куча выросла уже около 4-5 метров в высоту, а в длину — около 8-10 метров.

В прошлый раз «Миусская дюна» продержалась около недели и очень полюбилась москвичам.

