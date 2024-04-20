Легенда хоккея и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов празднует 66-летие

Он родился в 1958 году в Москве. В 1982–1989 гг. являлся капитаном сборной команды Советского Союза по хоккею. Введен в зал славы профессионального хоккея и зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Достижения

Российский общественный и государственный деятель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ в 2008–2016 гг., депутат Госдумы.

Фетисов отдал спорту высоких достижений 32 года своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу хоккея во всем мире. Чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награжден олимпийским орденом Международного олимпийского комитета. После окончания спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Фетисов — инициатор создания хоккейной академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 г. в академии занимается более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей Подмосковья вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.

Трудовой путь

Фетисов окончил Военный институт физической культуры по специальности командная, физическая культура и спорт в 1983 г. Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976 г.

В 1976 по 1989 гг. — член сборной команды СССР по хоккею. В 1989 по 2002 гг. — игрок, позже — тренер хоккейных клубов НХЛ в США. В 2002 г. — главный тренер сборной команды России по хоккею.

В 2002 по 2004 гг. — председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 гг. — руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Награды

Фетисов награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Почета, орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV-й, III-й и II-й степеней.

Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Постановлением губернатора Московской области от 18.02.2021 № 49-ПГ Фетисову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».