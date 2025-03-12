Легче уволиться: зумеры ответили на обвинения бумеров о своей работе

Одной из претензий к работе зумеров является выгорание после недельной работы допоздна. Представитель поколения Алина М, воспитатель в детском саду, согласилась с мнением, заявив, что может выгореть под конец недели и чувствовать себя как «выжатый лимон». Юная журналистка София У. отметила, что каждый может выгореть от продолжительных переработок вне зависимости от поколения. Фотограф Сергей Д. уверен, что рутинные задачи убивают мотивацию.

«Если же нагрузка связана с интересной задачей, то зумеры могут работать сверхурочно с полной отдачей. Вопрос в том, оправданна ли эта нагрузка или нет», — добавил он.

Второй тезис говорит о том, что зумеры чувствуют себя самыми полезными и востребованными. София не согласна с таким мнением, она заявила, что это больше характерно для поколения Альфа, растущего в изобилии родительского внимания. Зумеров растили бумеры, у которых проблемы с анализом и выражением эмоций. Девушка читала, что в основном миллениалы и зумеры в общей массе имеют низкую самооценку.

Также зумеров обвиняли в неспособности адаптации к рутинным задачам и контролю. При любых неудобствах выходцы поколения могут покинуть рабочее место без привязанности к делу даже при хорошей оплате труда. Студентка журфака Екатерина С отметила, что такое поведение является нормой. Она уверена, что сейчас люди перестали ставить рабочие цели выше своих.