«Легче переехать»: девушка с русской фамилией пожаловалась на жизнь в Эстонии

Эстонка с русской фамилией рассказала, почему хотела бы переехать

Девушка, которая родилась и выросла в Эстонии, опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала о трудностях жизни в стране, пожаловалась на ограничения из-за русской фамилии, дорогие продукты и слишком высокие налоги, сообщает «Царьград» .

По словам девушки, с русской фамилией в Эстонии практически невозможно поступить в вуз и устроиться на работу — ни в полицию, ни юристом, «никем». Она рассказала, что ее сестру не приняли в академию из-за русской фамилии.

«Если у вас русская фамилия, то автоматом вы считаетесь русской. Даже если вы говорите идеально на эстонском и даже русского не знаете», — рассказала эстонка.

Она отметила, что в Эстонии проживает намного больше русскоязычных граждан, чем официально считается, поэтому эстонцы из-за проблем с коммуникацией были бы рады учить русский язык.

Пользовательница досадует на то, что, живя в Эстонии с русской фамилией, она постоянно слышит: «Вали в свою Россию». Даже при условии, что она родилась в Эстонии, имеет эстонское гражданство и эстонский паспорт.

«Легче реально переехать, чтобы никто не учил этот эстонский и чтобы эта страна просто вымерла», — заявила автор видео.

Она также рассказала о непомерно высоких налогах в 26% и ценах на продукты, которые дороже, чем в Финляндии, Швеции и Норвегии.

«В Эстонии нереально жить. И об этом знают все», — подытожила девушка.