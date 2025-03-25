«Легче переехать»: девушка с русской фамилией пожаловалась на жизнь в Эстонии
Девушка, которая родилась и выросла в Эстонии, опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала о трудностях жизни в стране, пожаловалась на ограничения из-за русской фамилии, дорогие продукты и слишком высокие налоги, сообщает «Царьград».
По словам девушки, с русской фамилией в Эстонии практически невозможно поступить в вуз и устроиться на работу — ни в полицию, ни юристом, «никем». Она рассказала, что ее сестру не приняли в академию из-за русской фамилии.
«Если у вас русская фамилия, то автоматом вы считаетесь русской. Даже если вы говорите идеально на эстонском и даже русского не знаете», — рассказала эстонка.
Она отметила, что в Эстонии проживает намного больше русскоязычных граждан, чем официально считается, поэтому эстонцы из-за проблем с коммуникацией были бы рады учить русский язык.
Пользовательница досадует на то, что, живя в Эстонии с русской фамилией, она постоянно слышит: «Вали в свою Россию». Даже при условии, что она родилась в Эстонии, имеет эстонское гражданство и эстонский паспорт.
«Легче реально переехать, чтобы никто не учил этот эстонский и чтобы эта страна просто вымерла», — заявила автор видео.
Она также рассказала о непомерно высоких налогах в 26% и ценах на продукты, которые дороже, чем в Финляндии, Швеции и Норвегии.
«В Эстонии нереально жить. И об этом знают все», — подытожила девушка.