Легализация или навязывание: эксперты высказались о продаже пива на стадионах

Общественники и спортсмены высказали «за» и «против» идеи возвращения продажи алкогольного пива на стадионы во время футбольных матчей в России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Возвращение пива на стадионы — это шаг к цивилизованному потреблению и поддержке легального рынка. Сегодня в России действует одно из самых строгих законодательств в сфере розничной торговли легальной алкогольной продукцией. Несмотря на это, нелегальный рынок алкоголя продолжает расти, особенно на фоне введения дополнительных ограничений. Парадокс в том, что каждое новое ограничение в легальной рознице не снижает уровень потребления алкоголя», — заявил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

В свою очередь, руководитель организации «Трезвый Петербург» Никита Рубцов считает, что возвращение алкоголя на стадионы — это попытка организовать «информационный террор населения» и навязывание продажи интоксикантов.

Он также напомнил, что в РФ работает программа по сокращению масштабов самоотравления алкоголем. Она четко прописывает приоритет общественного здоровья и интересы национального проекта «Демография».