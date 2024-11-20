Ледовый дворец в Сокольниках подключили к высокоскоростному интернету

Равномерный и качественный сигнал во всем пятиэтажном здании площадью 18,5 тыс. кв. м обеспечивает новая антенно-фидерная система. Только на двух аренах ледового дворца для высокоскоростного интернета установили 80 антенн и соединили их 4 км коаксильного кабеля. Также благодаря дополнительной базовой станции на крыше связью покрывается и территория дворца, и часть парка Сокольники.

Новое телеком-оборудование отличается поддержкой технологии MIMO 2×2, которая способна принимать сигналы сразу от множества пользователей через параллельные каналы связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE повышается пиковая скорость мобильного интернета и увеличивается пропускная способность сети.

«Ледовый дворец в Сокольниках — легендарное место, прошедшее путь от простой хоккейной коробки до одной из арен Олимпиады-80. После реконструкции дворец отвечает всем современным требованиям, в том числе и в сфере связи, — рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

По его словам, зрители матчей и спортсмены смогут совершать звонки, снимать видео и вести прямые трансляции без задержек в обновленной локации, которая неизбежно притянет к себе талантливых спортсменов и взрастит новое поколение чемпионов.

Свою историю ледовый дворец начал в апреле 1956 года с хоккейной коробки под открытым небом. На ней к летней Универсиаде 1973 года оборудовали крышу, а на Олимпиаде-80 здесь провели соревнования по гандболу. На них женская сборная СССР заняла первое место, а мужская — второе. Также ледовый дворец в Сокольниках стал первой домашней ареной молодежной команды по хоккею «Спартак».