Ледовый дворец в Хорошево-Мневниках обеспечен современными телеком-услугами

МТС развернула в ледовом дворце в Мневниковской пойме в Москве, открывшемся 30 января, комплексную инфраструктуру связи, передает пресс-служба цифровой экосистемы.

На новой спортивной арене города доступен высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь, а сотрудникам еще и гигабитный офисный интернет и телефонная связь.

Новый Ледовый дворец является частью многофункционального спортивного кластера в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы.

Трехэтажное здание с двумя аренами (тренировочной и основной) занимает площадь более 20 тыс. кв. м, трибуны вмещают свыше 2 тыс. зрителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме — новый современный объект массового спорта в Москве. Здесь мы развернули комплексную современную телеком-инфраструктуру, которая обеспечила качественную работу интернет-сервисов и голосовой связи с различных устройств сразу же с начала работы новой ледовой арены», — поделился директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Ранее компания улучшила связь в Ледовом дворце «Кристалл» и во Дворце тенниса в «Лужниках».