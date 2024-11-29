Ледовую хоккейную площадку откроют на стадионе «Авангард» в Коломне

Зима уже близко, и вместе с ней придут новые возможности для активного отдыха. В 2024 году на территории городского округа Коломна откроются 32 хоккейные площадки с естественным льдом, включая площадку на обновленном стадионе «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стадион «Авангард» в Коломне был капитально отремонтирован благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь это современная база для тренировок легкоатлетов и футболистов. Полностью отреставрированы трибуны, установлен подогреваемый газон для футбола, а также создано новое легкоатлетическое ядро с современным оборудованием.

Всего к предстоящим новогодним праздникам в городском округе Коломна установят 57 искусственных елок и свыше 50 световых инсталляций.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Коломне и Озерах планируется провести более 220 различных мероприятий для жителей всех возрастов. Среди них — ледовый спектакль от Ильи Авербуха, рождественский театральный фестиваль «Вертеп», зимние развлечения в парках и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.