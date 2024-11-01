Ледовое шоу «Щелкунчик» пройдет в Одинцове 2 ноября

2 ноября в концертном зале «Live Arena» Одинцовского г. о. состоится ледовое представление «Щелкунчик» в постановке Евгения Плющенко и Яны Рудковской с участием звезд российского фигурного катания, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главную роль Мари исполнит чемпионка России, призер олимпийских игр и чемпионатов Мира и Европы Александра Трусова. Также зрители увидят на льду Алену Косторную, Георгия Куницу, Александра Самарина, Елену Костылеву, Веронику и Алену Жилиных, Софью Титову, Софию Сарновскую и других прославленных российских фигуристов.

Представление пройдет в день рождения Евгения Плющенко, который традиционно отмечает его на льду постановкой большого шоу. Впервые ледовый спектакль состоится на концертной площадке. Специально для представления изготовят круглый лед, над которым зажжется звездное небо. Для обновленного «Щелкунчика» были созданы новые яркие костюмы.

Событие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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