Ледовое шоу Ильи Авербуха продшло в Волоколамске

У жителей и гостей Волоколамска 14 декабря была уникальная возможность увидеть ледовое представление с участием самых ярких звезд фигурного катания. Более 1000 зрителей пришли полюбоваться невероятными номерами и поддержать спортсменов — участников легендарного ледового шоу Ильи Авербуха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Под громкие аплодисменты волоколамцев российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин продемонстрировал номер из своей программы. Также своими фантастическими выступлениями нас порадовали победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина, мастер спорта России Артем Федорченко, двукратные чемпионы Европы, бронзовые призеры олимпийских игр Екатерина Боброва и Максим Шабалин, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

В прямом смысле слова зажгли и заслуженные артисты цирка на льду, которые показали красивые номера на фигурных коньках.

Артисты продемонстрировали своё фантастическое искусство, а мы в свою очередь — наше умение ценить его и радоваться настоящим кудесникам льда.

Это, без сомнения, настоящий праздник! Он стал возможным благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, по программе которого был построен Ледовый дворец в Волоколамске.

Бесплатные ледовые представления с участием звезд фигурного катания традиционно проходят в парках Подмосковья. Благодаря созданию ледового дворца в Волоколамске, в этом году город также присоединились к этому замечательному проекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.