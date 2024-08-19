Ледовая арена имени Третьяка приглашает детей на обучение фигурному катанию

Ледовая арена имени В. А. Третьяка в Щелкове приглашает желающих в секцию фигурного катания на коньках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В секции ждут мальчиков и девочек, которые родились в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

Арена предлагает профессиональных тренеров, стабильное расписание без отмен или переносов занятий, хореографию и танцы, подготовку и участие в соревнованиях, возможность перевода в группы на государственном обеспечении (спортивная школа).

Более подробную информацию о тренерском составе можно получить по запросу. Дополнительную информацию о расписании, абонементах, а также запись в группы можно осуществить по телефону: +7-968-979-32-82 (Диана Валидовна Малыгина).

Ледовая арена находится по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 4. Телефон: +7 (496-25) 0-07-88. Официальный сайт: ice-arena.3dn.ru.

В комплексе работает прокат коньков, а также услуги по заточке коньков доступны круглый год. Для удобства предусмотрены удобные раздевалки и душевые. На территории комплекса есть уютное кафе, где можно отдохнуть после активного времяпровождения, а также бесплатная парковка для автомобилей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.