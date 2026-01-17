Ледниковый период: в Иркутской области температура опустилась до -50 градусов
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
В последнюю неделю в Иркутской области наблюдаются сильные холода, температура на отдельных территориях опускается до минус 50 градусов, сообщает Baza.
Местные жители стараются без необходимости не выходить на улицу, дети перешли на домашнее обучение.
Из-за морозов возникли серьезные проблемы с коммуналкой — в некоторых населенных пунктах пропала вода, так как насосы замерзли. Жители пытаются отогреть оборудование с помощью тепловых пушек, но это не всегда срабатывает.
Также в области дуют сильные ветра. Из-за непогоды оказались оборваны линии электропередачи в Мамоновском районе, десятки домов остались без электричества.
Кроме того, из-за очень низкой температуры погибли животные. Так, в некоторых районах жители сообщают о десятках мертвых крыс, которые просто замерзли на улицах.
Потепления в ближайшее время в Иркутской области не прогнозируется. Как отметили синоптики, 18–19 января в области будут морозы до минус 47 градусов, а в северных и верхнеленских районах — даже до минус 55, а еще ожидаются туманы и изморозь.
