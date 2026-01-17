Ледниковый период: в Иркутской области температура опустилась до -50 градусов

В последнюю неделю в Иркутской области наблюдаются сильные холода, температура на отдельных территориях опускается до минус 50 градусов, сообщает Baza .

Местные жители стараются без необходимости не выходить на улицу, дети перешли на домашнее обучение.

Из-за морозов возникли серьезные проблемы с коммуналкой — в некоторых населенных пунктах пропала вода, так как насосы замерзли. Жители пытаются отогреть оборудование с помощью тепловых пушек, но это не всегда срабатывает.

Также в области дуют сильные ветра. Из-за непогоды оказались оборваны линии электропередачи в Мамоновском районе, десятки домов остались без электричества.

Кроме того, из-за очень низкой температуры погибли животные. Так, в некоторых районах жители сообщают о десятках мертвых крыс, которые просто замерзли на улицах.

Потепления в ближайшее время в Иркутской области не прогнозируется. Как отметили синоптики, 18–19 января в области будут морозы до минус 47 градусов, а в северных и верхнеленских районах — даже до минус 55, а еще ожидаются туманы и изморозь.

