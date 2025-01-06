Ледяной дождь обрушится на Москву на Рождество

С 10:00 до 19:00 7 января в столице прогнозируются ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Автолюбителям посоветовали в непогоду сильно уменьшить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию от других машин, а еще избегать внезапных маневров. Не следует оставлять автомобиль около деревьев.

Пешеходам на улицах рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями. Также нельзя оставлять детей без присмотра.

В ночь на 7 января температура ожидается от минус 7 до минус 5 градусов, а днем уже 0 — плюс 2. Будет идти снег, переходящий в дождь. Также ожидаются гололед, гололедица и налипание мокрого снега.