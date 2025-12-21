сегодня в 18:31

Леди-бой* обокрал блогера из РФ в Таиланде и пригрозил мафией

Леди-бой* обокрал блогера Михаила из РФ в Таиланде. Пара познакомилась на улице, а теперь молодого человека ищет местная мафия, сообщает Baza .

Михаил познакомился с леди-боем* на улице. Они обменялись контактами. В тот же день вечером девушка уже пришла к блогеру домой.

Когда парень узнал, что перед ним именно леди-бой*, а не настоящая дама, он решил закончить свидание. После этого ушел в душ.

Затем Михаил вернулся в квартиру. Однако «девушку» там не обнаружил. У него украли одну тыс. долларов.

Россиянин пожаловался на воровство в полицию. Однако там порекомендовали искать леди-боя* самостоятельно.

Молодой человек нашел приятельниц «девушки» и попросил встретиться с ними. Воровку ему удалось отследить по камерам и попробовать задержать.

Однако стало известно, что девушка работает на мафию. Бандиты, предположительно, ее «крышуют».

Воровка порекомендовала молодому человеку перестать себя преследовать. В противном случае пообещала проблемы.

В результате молодой человек был вынужден покинуть город. Вернуть средства не удалось.

*Международная организация ЛГБТ внесена Росфинмониторингом в реестр экстремистов, террористов и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.