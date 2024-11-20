Лечиться надо: следователь раскрыл новые факты о Чикатило

По словам Яндиева, однажды Чикатило поехал на Украину в командировку, заехал к родственникам и привез в Ростов внука, а затем разразился жуткий скандал: он приставал ночью к мальчику. Жена маньяка Феодосия Семенова сказала, что он больной и ему надо лечиться.

«В итоге это закончилось огромным семейным скандалом. Наверное, именно тогда Феодосия Семеновна впервые и взяла в руки скалку… Когда все уснули, Чикатило зашел к внуку-подростку в спальню и стал его трогать», — рассказал следователь.

Кроме того, уже после задержания, чтобы наладить с маньяком связь, Яндиев разрешил ему свидание с супругой. Чикатило попытался оправдаться перед женой, но она никак не отреагировала и ушла.