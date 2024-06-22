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Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

Следователи могут возбудить дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах отметили, что есть основания для возбуждения уголовного дела по данной статье. Телеведущей по ней может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее МВД России объявило в розыск Лазареву*. В отношении ведущей заведено дело об оправдании терроризма.

Актриса после начала спецоперации покинула Россию. Сейчас она живет в Испании.

*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов