«Лавалава, мать ш*****»: кемеровские подростки решили повторить странный тренд

Подростки в Кемерове ползали по магазину на четвереньках и оскорбляли матерей

В кемеровских пабликах разгорелись дискуссии вокруг неприятного инцидента. Как сообщают в социальных сетях, на Лесной Поляне группа школьников, стремясь к популярности в Сети, якобы решила повторить сомнительное вирусное видео, передает Сiбдепо .

Подростки передвигались по магазину на четвереньках и распевали оскорбительную песенку «лавалава, мать ш*****».

Общественность негодует. Автор жалобы с возмущением отмечает, что подобные необдуманные действия бросают тень на репутацию всего района.

Стоит отметить, что отправной точкой тренда послужило другое видео. На одной из популярных платформ завирусился ролик, где мопсы поют в магазине. Он собрал около миллиона лайков. Однако между этими видео есть существенное отличие. Популярный ролик с собаками — это работа нейросети Sora. В то время как поведение реальных подростков, если оно действительно имело место, представляет собой совершенно иную ситуацию, вызывающую недоумение.

«Да, они матерей своих позорят…», «Вот, до чего довел детей запрет Роблокса», «Узнают их матери, что дети их называют ш*******. Позор всем трем семьям», — пишут пользователи.

