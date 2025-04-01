Лауреаты «Зеленой премии» разворачивают экологические инициативы по всей стран

В частности, центр «Росток», победивший в категории «Образовательные проекты» «Зеленой премии 2024» и получивший признание как лучший, организовал конкурс творческих работ и планирует новые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Автономная некоммерческая организация «Равноправие», занявшая второе место, собирается расширить географический охват экодиктанта и включить вопросы, посвященные охране природы в период Великой Отечественной войны. Проект «Зеленый кабинет», удостоенный третьего места, выдвинул инициативу создания сети детских ботанических садов.

Воронежский детский эколого-биологический центр «Росток» стал лидером в номинации «Образовательные проекты».

«Эта победа имеет для нас огромное значение. Мы получили множество поздравлений. Это результат усилий всего педагогического коллектива, который занимается формированием экологической культуры в городе, проводит экологическое обучение, реализует практические проекты и ведет научные исследования с детьми, направленные на улучшение состояния окружающей среды. В настоящее время в этой деятельности участвуют более 1000 учеников, и мы продолжаем распространять экологические знания среди детей, молодежи, педагогов и родителей», — заявили представители центра «Росток».

В январе–феврале «Росток» провел городской творческий конкурс «Вторая жизнь вещей», акцентированный на переработке и повторном использовании старых предметов. В марте проект присоединился к всероссийской акции «Голубая лента», призывающей к бережному отношению к водным ресурсам.

Кроме того, центр организовал традиционную церемонию посвящения в юннаты с вручением наград, приглашением родителей и педагогов, а также с проведением конкурсов, игр и викторин.

В апреле «Росток» планирует провести очередной творческий конкурс «Экосказка» на базе Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина.

Второе место было присуждено АНО «Равноправие» за проект «Всероссийский экологический диктант».

«В 2024 году состоялся VI Международный экологический диктант, в котором приняли участие более 6,7 миллиона человек из 89 регионов России и 190 зарубежных стран. Команда „Экодиктанта“ гордится таким результатом и признанием нашей работы в рамках Зеленой премии Российского экологического оператора», — отметили в АНО «Равноправие».

Весной 2025 года «Равноправие» планирует провести уникальное мероприятие под названием «Степной Экодиктант», запуск которого запланирован на 12 апреля в рамках Межрегионального фестиваля экологического туризма «Воспетая Степь». Фестиваль, который ежегодно проводится в Ростовской области на территории государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», направлен на популяризацию экологического туризма в Долине Западного Маныча, природных достопримечательностей Ростовской области и бережного отношения к окружающей среде.

Вопросы «Степного Экодиктанта» будут посвящены флоре и фауне, а также экологическому туризму в России. Принять участие смогут все желающие как очно, посетив фестиваль, так и онлайн на портале Экодиктант.рус.

Во втором полугодии 2025 года мероприятия «Экодиктанта» будут приурочены к 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества в России. Запланирована серия онлайн-мероприятий, посвященных вкладу работников заповедной системы, дендрариев и ботанических садов в сохранение ботанических и зоологических коллекций, а также биоразнообразия в период Великой Отечественной войны.

В 2025 году «Экодиктант» традиционно пройдет в ноябре–декабре. Перед его началом команда «Равноправия» планирует провести конкурс видеороликов под названием «Зеленый экран» и конкурс на лучший вопрос среди подписчиков.

Третье место занял детский проект «Зеленый кабинет», реализуемый с 2023 года. Автором проекта является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр туризма, экологии и краеведения „Возрождение“. „Зеленый кабинет“ предлагает практические занятия по решению экологических проблем на природе.

«Сегодня „Зеленый кабинет“ расширил масштабы работы по сбору пластиковых стаканов-шейкеров, которые ребята используют в качестве мини-теплиц в рамках республиканского проекта по увеличению разнообразия комнатных растений в образовательных учреждениях „#Цветочный калейдоскоп“. С начала 2025 года стартовал проект „Сеть детских ботанических садов РФ“. Ведется работа по высадке семян декоративно-лиственных пород деревьев, привезенных из южных регионов нашей страны», — сообщил представитель «Зеленого кабинета».

Кроме того, дети занимаются биологической утилизацией пищевых отходов. Продолжается заготовка мульчи из новогодних елок и веток деревьев, остающихся после омолаживающей обрезки. Древесная щепа, полученная в результате переработки растительных отходов, используется ребятами при реализации проекта «Теплые грядки».

В настоящее время основная деятельность «Зеленого кабинета» сосредоточена на восстановлении зеленых насаждений Луганской Народной Республики, пострадавших от лесных пожаров.