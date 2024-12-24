Лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» стали 70 человек

Лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело» в 2024 году стали 70 человек. Премия проводится в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона во вторник открыл церемонию награждения и вручил награды.

«Я рад приветствовать дорогих наших героев, их родителей и детей, волонтеров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела. И они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в настоящее время страна переживает непростой период, и на протяжении последних 3 лет все усилия властей и граждан направлены на достижение общей цели — Победы. И ради этого каждый пытается внести свою лепту.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По поручению президента России Владимира Путина Андрей Воробьев вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье Павла Тихонова.

Павел отправился добровольцем на Донбасс в 2014 году. В ходе боевых действий получил тяжелое ранение, но смог восстановиться и продолжил службу в составе 45-й бригады спецназа ВДВ в зоне СВО. К сожалению, Павел погиб от украинского снаряда. В Кубинке, где он служил, именем военнослужащего планируют назвать школу операторов БПЛА.

Также награду получила семья Артема Медкова. В феврале 2022 года он отправился на СВО, когда его жена была беременна. О рождении сына Артем узнал только через несколько недель, а увидеть его смог только через полгода. Перед новым уходом в зону СВО многодетный отец первый и последний раз отвел дочку в первый класс. Гвардии старший прапорщик Артем Медков посмертно представлен к званию Героя России.

В рамках мероприятия были награждены подмосковные бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО. Приезд сыновей на церемонию стал для матерей настоящим сюрпризом. И это было не единственное неожиданное событие на премии. К примеру, участник СВО Сергей сделал предложение своей возлюбленной, которая также не ожидала увидеть его в зале.

Еще награды были вручены семьям погибших героев — Владимира Абрамова и Артема Щукина. Военнослужащие были удостоены звания Героя России посмертно.

Вручили награду и вдове военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. В апреле он получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе во время репортажа в зоне СВО. Глава государства посмертно наградил Еремина орденом Мужества. Кроме того, лауреатом премии стал корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, который получил серьезное ранение в зоне СВО.

Премия «Мы рядом. Доброе дело»

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

В этом году на конкурс было подано более 1800 заявок. Лучшие из них были отмечены наградами — 10 премий по 5 млн рублей и 60 премий по 500 тыс. рублей.

Премия присуждалась в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой номинации были отмечены участники СВО, их семьи, волонтеры и неравнодушные люди, реализующие гуманитарные проекты для поддержки СВО, социальные инициативы для развития Московской области и оказывающие помощь нуждающимся.

Номинация «Доброе дело. Народный ВПК» предназначена для тех, кто своими руками создает РЭБы, дроны, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое для участников СВО. В состав жюри вошли врач-кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Легков, знаменитый саксофонист Игорь Бутман, кинорежиссер Егор Кончаловский, директор Центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк и другие известные личности.

Специальными гостями премии стали первый в истории страны военкор Евгений Поддубный, получивший звание Героя России; военный эксперт Даниил Безсонов; народный артист Владимир Стеклов и призер Олимпийских игр Евгений Плющенко.

«Здесь, в этом зале, царит атмосфера искренности, которая должна царить вообще у нас в стране после Победы. И мы обязаны эту атмосферу, и братское отношение друг к другу передать нашим детям, будущим поколениям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе СВО», — отметил Поддубный.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» проводится в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она направлена на поощрение добрых дел и социально значимых проектов в регионе. За это время лауреатами премии стали около 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.