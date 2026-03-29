Латинскому патриарху запретили вход в храм Гроба Господня в Израиле

В Вербное воскресенье представители израильской полиции не допустили в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо. Они планировали провести там мессу, но израильские правоохранительные органы ограничили им доступ в церковь Гроба Господня, сообщает Life.ru со ссылкой на Vatican News.

В официальном комментарии указано, что подобные действия являются грубым нарушением ключевых норм здравого смысла, свободы религиозных убеждений и соблюдения существующих договоренностей.

Отмечается, что подобная ситуация является уникальной за последние несколько столетий: высшим церковным представителям было отказано в возможности проведения службы в церкви Гроба Господня в Вербное воскресенье — праздник, который отмечается неделей ранее католической Пасхи (в 2026 году она приходится на 5 апреля).

В сообщении также подчеркивается, что этот инцидент создает опасную тенденцию, пренебрегающую чувствами множества верующих по всему миру. Во время проповеди в воскресенье Папа Римский Лев XIV обратил внимание, что в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке традиционные ритуалы, предшествующие Пасхе, не будут осуществлены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.