Ладожское озеро полностью обледенело

сегодня в 18:43

Эксперт Колесов: ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что морозная погода в регионе привела к полному обледенению Ладожского озера.

«На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что лед покрыл около 80% площади Финского залива, но устойчивые низкие температуры повышают вероятность его полного замерзания.

