Лаборатория удвоила число исследований воды на предприятиях АПК Подмосковья

Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области

сегодня в 19:13

За 7 месяцев 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области провели более 1 тыс. исследований воды на соответствие требованиям ГОСТ и СанПиН. В лабораторию поступил 151 образец — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, было исследовано 5 образцов дистиллированной и питьевой воды от предприятия хлебопекарной промышленности из Раменского. Оценивались запах, вкус, цветность, мутность, водородный показатель, сухой остаток, жесткость, а также наличие в составе тяжелых металлов. По результатам испытаний все показатели уложились в предписанные нормы. Кроме этого, на экспертизу поступила вода из Воскресенска — она также соответствует всем нормативам.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили важность регулярного контроля качества воды, особенно на предприятиях АПК.

Современные методы исследований позволяют оперативно выявлять любые отклонения от норм, гарантируя безопасность для производства и бытового использования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.