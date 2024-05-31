«Лаборатория Касперского» заявила об опасном уровне кибербуллинга в РФ

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко заявил, что в РФ остро стоит проблема травли в интернете. По словам эксперта, кибербуллинг опасен непониманием реальности угрозы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сиденко отметил, что опасность интернет-травли также состоит в том, что злодей может атаковать жертву без каких-либо рамок, круглосуточно и «буквально из любой точки мира». Эксперт посоветовал сразу блокировать источник кибербуллинга, как только пользователь сталкивается с нападками.

«Да, кибербуллинг у нас, к сожалению, очень сильно развит. На данный момент очень распространенная проблема, по масштабам мы на первых строчках», — заявил Сиденко.

По словам представителя «Лаборатории Касперского», с кибербуллерами не нужно общаться ни в каком образе. В противном случае процесс полемики «будет бесконечным», обратил внимание Сиденко.