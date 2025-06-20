Лаборатория Касперского обнаруживает 500 тыс киберугроз каждый день с помощью ИИ

Машинное обучение совместно с искусственным интеллектом каждый день помогают сотрудникам «Лаборатории Касперского» обнаруживать почти 500 тыс. новых киберугроз. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер на ПМЭФ-2025.

Параллельно с тем, как ИИ выявляет 500 тыс. новых киберугроз для пользователей продуктов «Лаборатории Касперского», его специалисты занимаются более сложными и тонкими угрозами. Их не меньше.

При этом Гербер отметил, что россиянам нужно всегда быть на чеку. Не рекомендуется общаться с незнакомыми людьми.

Еще представитель компании порекомендовал закрыть профиль в социальных сетях. Аферисты могут использовать фотографии из него для создания дипфейков.