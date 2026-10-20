«Лаборатория безопасности» провела занятия по ПДД для школьников Красногорска

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции вместе с педагогами мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» провели серию увлекательных занятий для школьников Красногорска. Выездной урок состоялся в лицее № 1 поселка Нахабино, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Московской области.

Ребята на специализированных площадках мобильного автогородка учились ориентироваться в реальных дорожных ситуациях.

Они успели отработать:

Безопасные маршруты «дом — школа — дом» и разбор типичных «дорожных ловушек».

Двухколесный транспорт: правила перехода дороги, устройство велосипеда, защитная экипировка и тренировка на самокатах.

Пассажирская безопасность: на специальном манекене школьники потренировались правильно пристегиваться ремнями и использовать автокресла.

Интерактив: закрепили знание знаков и ПДД через ребусы, викторины и конкурсы.

Главная цель таких встреч — сформировать у детей культуру ответственного поведения на дороге и снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.