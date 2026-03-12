Лаборатории проверили воздух в четырех округах Подмосковья

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» обследовали воздух в Дмитровском и Одинцовском округах, а также в Подольске и Истре по обращениям жителей. Превышений нормативов рядом с промышленными площадками не выявлено, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты провели выезды по заявкам инспекторов эконадзора. Жители просили проверить качество воздуха вблизи местных предприятий.

«В Дмитровском округе исследования проводились в зоне влияния предприятия по производству пищевой продукции. В Одинцовском округе проверялось качество воздуха вблизи парфюмерного производства, в Истре — около мебельной фабрики, а в Подольске пробы отбирались рядом с металлургическим предприятием. Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам, в том числе в ночное время», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам проверок превышения гигиенических нормативов не зафиксированы. Концентрация нормируемых веществ в атмосферном воздухе не превысила 0,2 ПДКм.р.

В министерстве добавили, что мобильные лаборатории продолжают выезды и исследования компонентов окружающей среды по обращениям жителей и заявкам инспекторов эконадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.