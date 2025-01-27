Кыргызстан принял около 16 тысяч блокадников в годы Великой Отечественной войны

Во время блокады Ленинграда Кыргызстан принял 16 тыс. блокадников, в том числе 3,5 тыс. детей. 800 киргизских матерей усыновили детей из блокадного Ленинграда, сообщил председатель Киргизского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.

«150 детей принимала Токтогон Алтыбасарова, она дала детям материнское внимание, тепло и заботу. Ее именем назван детский дом в Санкт Петербурге. 4,5 тыс. воинов-киргизстанцев погибли при обороне Ленинграда, 103 вагона с продовольствием и теплой одеждой отправили в блокадный Ленинград», — сказал Кутанов во время пресс-конференции, посвященной запуску «Марафона памяти» в рамках проекта «Одна страна — одна победа», приуроченного к 80-летию великой победы.

Он отметил, что Киргизская Республика приняла на своей земле 66 эвакуированных предприятий из блокадного Ленинграда.

27 января празднуют День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 1941 году начались военные действия на подступах к городу. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг него сомкнулось и внутри оказались 2,5 млн человек, из них 400 тыс. детей.

В январе 1943 года удалось прорвать блокаду. Так у Ленинграда появилась сухопутная связь со страной. Наступление советских войск в битве за город стартовало в начале 1944 года. Полностью снять блокаду удалось 27 января. Таким образом, город прожил в блокаде и полном голоде 872 дня. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 млн ленинградцев.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию великой победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.