Квартира или ювелирка: что хотят на Новый год представители старшего поколения
Представители разных поколений ожидают на Новый год разные подарки. Например, россияне старшего возраста признались, что хотели бы получить от детей новую квартиру, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.
Такое признание сделал каждый десятый опрошенный (11%). Среди других желанных подарков от своего ребенка — новый гаджет (32%), билеты в театр (20%), ювелирные украшения (16%), а также подарочный сертификат на путешествие (17%).
Любопытно также, что каждый третий опрошенный представитель старшего поколения (29%) не ждет дорогостоящих подарков от близких и надеется успеть приобрести квартиру к Новому году самостоятельно. При этом каждый пятый (21%) рассчитывает на новогоднюю премию, которая покроет часть первоначального взноса, а 8% — весь год откладывали средства с зарплаты с этой целью.
Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин заметил, что тенденция к снижению ключевой ставки создает дополнительный импульс для увеличения спроса на новостройки. После снижения ставки на 2% в октябре был зафиксирован рост числа обращений за консультацией по стандартной (рыночной) ипотечной программе примерно на 20% по сравнению с предыдущими месяцами.
«Не стоит забывать и о возможности рефинансирования ипотеки на фоне снижения ключевой ставки: можно рекомендовать регулярно отслеживать предложения от банков и действовать, не дожидаясь минимальных значений: эффект в виде сокращения переплаты и более комфортного платежа не заставит долго ждать», — заключил Овечкин.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.