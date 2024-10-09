Квадрокоптер и 5 тыс банок консервов отправил депутат Подольска в зону СВО

Депутат совета депутатов Подольска, владелец компании «Русский рыбный мир» Евгений Исаев за счет собственных средств отправил машину с гуманитарным грузом для военнослужащих в зону проведения СВО. В том числе свыше 5 тыс. банок консервированной продукции ООО «Русский рыбный мир» и свыше 10 тыс. бутылок горной питьевой воды «Аксаут». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее он получил обращение от бойцов, находящихся в зоне проведения СВО в Донецке, с просьбой оказать помощь в приобретении квадрокоптера и станций РЭБ для автомобилей и бронемашин, необходимых для применения в ходе выполнения поставленных перед ними боевых задач.

«Мною было принято решение поддержать наших бойцов. За счет собственных средств и средств ГК «Русский рыбный мир» были приобретены три станции РЭБ и квадрокоптер МAVIC. Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать наших ребят в зоне СВО», — сказал Исаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.