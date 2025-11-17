Кузбассовцы сообщили о НЛО в Шерегеше

Кадры НЛО в небе над Шерегешем появились в Сети

Кадры этого явления быстро распространились в интернете.

По информации Кемеровского гидрометцентра, наблюдаемый феномен является лентикулярными облаками, характерными для горной местности.

«Они (лентикулярные облака — ред.) возникают от воздушных потоков, то есть на разной высоте, именно в горных районах формируются разные воздушные потоки, и эти воздушные потоки закручивают облака», — отметил представитель метеорологической службы.

