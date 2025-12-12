Кузбассовцев предупредили о метелях, снежных заносах и ухудшении видимости

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса выступила со срочным оповещением для населения: в ближайшее время в регионе начнется период сложных погодных условий, сообщает Сiбдепо .

Согласно информации, полученной от кемеровского гидрометцентра и опубликованной на их сайте, 14 декабря на территории Кузбасса ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия.

Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, а также вероятность метелей. Подобные условия могут спровоцировать образование снежных заносов на дорогах и значительное ухудшение видимости до 500 метров и ниже.

«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — напомнили специалисты.

