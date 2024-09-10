Кузбассовца обязали платить по 2 млн руб трем детям зарезанного им прохожего

В ходе судебного разбирательства установлено, что убийство произошло 28 января 2024 года на улице около магазина. Подсудимый вступил в словесную перепалку с потерпевшим, после чего нанес ему удар ножом в жизненно важную область тела. От полученных ранений мужчина скончался в больнице в тот же день.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного взысканы расходы на погребение и поминальный обед в общей сумме около 100 тысяч рублей. Также по иску потерпевших суд постановил выплатить троим малолетним детям убитого по 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.