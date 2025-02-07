Кузбасский ловелас: в Новокузнецке прошел рейд в поисках должника по алиментам

Причиной тому стала сложная личная жизнь этого человека. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП, 44-летний мужчина накопил задолженность в размере 600 000 рублей и не проявлял желания с ней разобраться.

Поиск его местонахождения также оказался непростым — у приставов было десять адресов, где он мог находиться. Однако даже с этой информацией найти мужчину не удавалось, так как он искусно менял свое местонахождение. В результате операция превратилась в рейд по местам проживания его женщин.

В ходе рейда выяснилось, что почти по всем известным адресам проживают дамы, с которыми он жил в течение последнего года. Лишь на последнем месте удалось его обнаружить и напомнить о его долгах. Учитывая, что он уже имел административные правонарушения, судебный пристав составил рапорт о возможном уголовном преступлении, отметили в ФССП.