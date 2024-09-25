Кузбасских полицейских «посылают» и обзывают по телефону, принимая за мошенников

Информирование граждан Кемеровской области о телефонных мошенниках приносит свои результаты. Жители Кузбасса начали проявлять меньшую доверчивость к тем, кто во время телефонного общения заявляет, что является представителем правоохранительных органов, сообщает «Сiбдепо» .

Замначальника отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Кузбассу Евгений Захаренко поделился, что после множества материалов в прессе о том, что сотрудники полиции и банков никогда не звонят гражданам, некоторые люди стали испытывать сомнения при взаимодействии с реальными представителями МВД.

«Получается, информирование населения работает. Но бывает, что мы все-таки действительно звоним людям», — отметил Захаренко.

По его словам, когда оперативные службы идентифицируют возможных жертв мошеннических действий, они контактируют с гражданами по телефону. Однако у людей возникают сомнения, и они начинают вступать в конфликт, оскорблять.

Управляющий отделением Банка России по Кузбассу Сергей Драница подчеркнул, что сотрудники Центробанка действительно не звонят гражданам. Тем не менее возникают случаи, когда человек сам подал запрос или заявку, и тогда ему могут позвонить, а он может заподозрить в визави аферистов.

По информации, предоставленной представителями ЦБ РФ и МВД, даже при общении с подлинными сотрудниками этих официальных органов не следует ни в коем случае сообщать им коды, полученные в СМС. Оптимальным вариантом будет запросить у звонящего его имя и должность, после чего положить трубку и перезвонить по официальному номеру ведомства. Это позволит узнать, действительно ли такой сотрудник существует и звонил ли он на самом деле.