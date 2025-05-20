Кузбасские силовики обнаружили двух пропавших на сутки школьников

Пресс-службы кузбасского ГУ МВД и СУ СК заявили о том, что мальчик и девочка, которые накануне днем без вести пропали, были найдены живыми и здоровыми, сообщает Сiбдепо .

Стоит напомнить, что 12-летняя девочка и 14-летний мальчик покинули соцучреждение накануне. Больше суток ушло на поиски ребят, в которых было задействовано около 100 человек и дроны. За время отсутствия подростков региональный СК уже успел возбудить уголовное дело по факту исчезновения.

Известно, что сейчас дети находятся в отличном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В период их отсутствия преступлений в отношении детей не совершалось. Также сейчас по уголовному делу проводятся следственные и другие процессуальные действия, чтобы выяснить причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетних.

Более того, местная полиция поделилась подробностями с обнаружения подростков. Как заявили в ведомстве, одна из поисковых групп, в которой были местные жители-волонтеры заметила пропавших в районе поселка Черта, после чего эту информацию передали полиции. Также сейчас сотрудники доставляют школьников в ОМВД России «Беловский» для установления всех обстоятельств произошедшего. Главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу высказало благодарность всем причастным к поискам школьников.