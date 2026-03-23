Кузбасс вошел в топ-5 регионов с самым теплым сентябрем

Кузбасс вошел в топ-5 регионов, где зарегистрировали самый теплый сентябрь

Кузбасс вошел в пятерку регионов России с самым теплым сентябрем 2025 года. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии Анна Лапчик, сообщает Сiбдепо .

По ее словам, регион вошел в топ-5 территорий, где в сентябре 2025 года были зафиксированы наиболее высокие температуры.

В этот список также попали Томская, Омская и Новосибирская области.

Ранее синоптики предупреждали о 30-градусной жаре в регионе.

