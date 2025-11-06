Кузбасс накроют морозы раньше календарной зимы

В Кузбассе зимние холода придут раньше, чем обычно. По сведениям Кемеровского ЦГМС, в ночь на 7 ноября температура опустится до отметок от минус 11 до минус 16 градусов, в отдельных районах — от минус 5-10 градусов, сообщает Сiбдепо .

Днем 7 ноября ожидается от минус 1 до плюс 4, местами до минус 6 градусов. Прогнозируются осадки: ночью в некоторых районах небольшой снег, днем — небольшой, местами умеренный снег, переходящий в мокрый. Возможны туманы, изморозь, а днем — гололедица.

На дорогах ожидается гололед. В субботнюю ночь в регионе похолодает до минус 3-8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Местами порывы ветра усилятся до 22 м/с.

Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. В воскресенье станет теплее. Ночью температура будет колебаться от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до плюс 1-6 градусов. Ночью ожидаются порывы ветра до 23 м/с, днем — до 19 м/с. Ожидаются снегопады, мокрый снег, а днем возможен дождь.

