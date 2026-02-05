Кузбасс может уйти под воду уже этой весной

По информации, предоставленной экспертами из российского Гидрометцентра, предстоящей весной в Кемеровской области прогнозируется более сложное половодье, чем наблюдалось весной прошлого года, сообщает Сiбдепо .

Прогноз об усиленном половодье основан на анализе текущих гидрометеорологических условий.

Ожидается, что максимальные уровни воды на реке Верхней Оби и ее притоках превысят обычные показатели не только в Кузбассе, но и в ряде близлежащих регионов Сибири, включая Алтайский край, Новосибирскую и Томскую области.

Кроме того, весеннее половодье затронет и другие субъекты Российской Федерации за пределами Сибирского федерального округа.

