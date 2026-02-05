Кузбасс может уйти под воду уже этой весной
На территории Кузбасса этой весной ожидается сильное половодье
По информации, предоставленной экспертами из российского Гидрометцентра, предстоящей весной в Кемеровской области прогнозируется более сложное половодье, чем наблюдалось весной прошлого года, сообщает Сiбдепо.
Прогноз об усиленном половодье основан на анализе текущих гидрометеорологических условий.
Ожидается, что максимальные уровни воды на реке Верхней Оби и ее притоках превысят обычные показатели не только в Кузбассе, но и в ряде близлежащих регионов Сибири, включая Алтайский край, Новосибирскую и Томскую области.
Кроме того, весеннее половодье затронет и другие субъекты Российской Федерации за пределами Сибирского федерального округа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.