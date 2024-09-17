Кусты сирени посадили в Центральном парке города Видное
Фото - © Администрация Ленинский г.о.
На территории Центрального парка города Видное Ленинского округа прошла благотворительная экологическая акция по сохранению зеленых насаждений «Подари лес другу». Сотрудники администрации округа, работники банка ВТБ со своими семьями и студенты президентской академии высадили 50 кустов сирени «Красная Москва», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.
«Посадить дерево — это отличная возможность оставить свой след в округе. Такие мероприятия не только улучшают экосистему, но и сближают людей ради общей цели. Вместе мы создаем команду единомышленников, которые стремятся к лучшему будущему нашего округа», — поделился участник акции.
Озеленение парков — это этап масштабной экологической программы. Данный проект был придуман сотрудниками крупного универсального коммерческого банка. В мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора, замглавы Ленинского городского округа Виктория Морозова, глава бизнес-группы «Подольская» Юлия Волгина, управляющий директор ВТБ банка Алексей Шлыков.
Акция впервые начала свое существование 10 лет назад. За все время было высажено около 4 млн деревьев по всей России.
«Мы выбрали наиболее благоприятный месяц и один из главных парков города для его озеленения. Достаточно часто проводятся в нашем округе такие замечательные благотворительные акции по высадке зеленых насаждений. Я очень рада, что столько людей готовы принять участие в нашей акции, внести свой вклад в развитие города и создать уютную атмосферу для всех жителей», — отметила заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.