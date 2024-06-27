Куртяник: Подмосковье покрыто сотовой связью на 97%

сегодня в 15:27

Территория Подмосковья покрыта сотовой связью на 97%. Число базовых станций, операторов в 2023 году составило 25 тыс., сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

По ее словам, в 2022 году зона покрытия в Московской области составляла 96,5%

Куртяник уточнила, что на сегодняшний день 83% многоквартирных домов в регионе имеют выбор из двух и более провайдеров.

«Это уже достижение сегодняшнего дня», — добавила министр.

Она отметила, что в Подмосковье 380 провайдеров, которые дают доступ к широкополосному интернету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что многие производственные процессы могут стать проще, если в работу интегрируется искусственный интеллект. Это позволяет экономить время и человеческий ресурс.

«Поэтому важно успевать за технологиями. Например, мы в Подмосковье внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог», — сказал губернатор.