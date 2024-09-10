Курсы по тактической медицине прошли в Павловском Посаде

В центре единоборств «Витязь» Павлово-Посадского округа для воспитанников учреждения и активистов Русской общины проект «Not Today» провел тренинг по остановке массивного кровотечения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо теоретической части, участникам тренинга посчастливилось опробовать теорию на практике. Активное участие принимали как дети, так и взрослые: учились оказывать помощь себе и товарищу, работали турникетом, накладывали ИПП. Снова и снова говорили о том, почему важно уметь быстро остановить кровь.

Как отмечают участники тренинга — три часа прошли на одном дыхании. Узнали много нового и интересного, много практиковались, а также зарядились позитивным настроем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.