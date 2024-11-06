Курсы по арт-терапии пройдут в Щелковском перинатальном центре в ноябре

Щелковский перинатальный центр с приглашает будущих мам на увлекательные курсы по арт-терапии, которые будут проходить под руководством опытного психолога Ирины Александровны Щедровой. Занятия проходят каждый четверг в 15:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Темы на ноябрь:

«Нетрадиционная техника рисования: рисуем настроение пальчиками»;

«Моя беременная карта желаний»; «Мама — первое слово: создаем открытку для мамы»;

«Мама — сердце семьи: делаем сердце из деревянной заготовки в технике декупаж».

Занятия направлены на улучшение психоэмоционального состояния будущих мам перед предстоящими родами и будущим материнством. Мы поможем вам выразить свои чувства и эмоции в новом, увлекательном русле.

Подробности и запись по телефону: 8-926-851-75-56. Количество мест ограничено до 12 человек. Необходимые материалы будут отправлены в виде памятки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.