Курских школьников познакомили с достопримечательностями Королева

Главные достопримечательности Королева показали ребятам, которые приехали в наш округ из Курской области. Организаторы подготовили для них разнообразную экскурсионную программу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята отправились с экскурсией в отдел «Новейшая история города» королевского Музейного объединения, где их познакомили с историей наукограда, подвигах жителей во время Великой Отечественной войны, а также о первых шагах в освоении космоса, которые были сделаны в подмосковном Калининграде-Королеве. Здесь они увидели личные вещи советского конструктора артиллерийских систем В. Г. Грабина и главного конструктора С. П. Королева.

Во время экскурсии по городу школьникам показали фрески и мозаики, памятники и мемориалы. Юные гости города узнали много исторических фактов о космической столице России. Детям особенно понравился памятник Сергею Королеву и Юрию Гагарину возле ЦДК им. Калинина.

Также ребята познакомились с работой молодежного центра «Космос», где для них провели интерактивную программу.

На прошлой неделе в королевский оздоровительно-образовательный центр «Родник» приехали более 140 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.