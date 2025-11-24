сегодня в 18:01

Курсанты Воскресенска поучаствовали в чемпионате по оказанию первой помощи

В минувшее воскресенье в городском округе Мытищи прошел II открытый Чемпионат регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области по оказанию первой помощи. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области и Ассоциация учителей ОБЗР региона. Участниками стали около 90 команд с разных уголков Подмосковья, а также Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам чемпионата предстояло пройти шесть этапов:

сердечно-легочная реанимация:

дисмургия;

иммобилизация;

тактическая медицина;

остановка кровотечения;

теория по первой помощи.

Городской округ Воскресенск традиционно представляли курсанты военно-патриотического центра «Воин». Все каникулы ребята готовились к этому чемпионату. Ребята достойно показали себя на всех этапах и по итогам чемпионата заняли 3 место.

