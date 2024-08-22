Курс по ИИ-технологиям появился в «Московской технической школе»

«Московская техническая школа» и «СберОборазование» запустили программу «Инструменты ИИ для промышленных предприятий», рассчитанную на представителей инженерных и управленческих команд промпредприятий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный потенциал города. В частности, реализуем проекты по профессиональной подготовке кадров в инновационных и перспективных отраслях. Так, „Московская техническая школа“ запустила курс по искусственному интеллекту, благодаря которому промышленники освоят передовые ИИ-инструменты. Он рассчитан на 72 академических часа», — заявил Ликсутов.

В программу вошли: введение в теорию ИИ-технологий, методик сбора и обработки данных, изучение типов и алгоритмов ИИ, обучение ИИ-инструменам, применяемым в промышленности и бизнесе. Также затрагивается проблема этики и безопасности при использовании искусственного интеллекта. Прошедшим обучение вручат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что столичные промышленники с 2022 года могут пройти курсы «Искусственный интеллект в промышленности» в «МТШ».

«Благодаря постоянному обучению и развитию навыков, инженеры используют инструменты ИИ для снижения производственных затрат, повышения эффективности работы предприятий, а также для контроля и оптимизации промышленных процессов на производственных площадках», — добавил Гарбузов.

По словам исполнительного директора Центра индустрии образования Сбера Светланы Меркушиной, ИИ-технологии позволяют трансформировать целые рынки и индустрии. Это в том числе актуально для сферы промышленности.

«Наша программа сфокусирована на том, чтобы сформировать у слушателей знания о цифровых трендах и помочь им овладеть инструментами на базе искусственного интеллекта, чтобы они трансформировали технологические компании и могли решать конкретные рабочие задачи», — сказала Меркушина.

Ранее Собянин отметил, что внедрение современных технологий на производствах невозможно без новых инженерных кадров. Для решения вопроса с дефицитом кадров на промпредприятиях столичное правительство в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило «Московскую техническую школу». Проект поможет повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сейчас «МТШ» — это качественная образовательная инфраструктура с более чем 200 программами повышения квалификации. Открыто 10 общих и 4 специальных направления. Помимо учебных курсов, проводятся вебинары, конференции, мастер-классы и др.