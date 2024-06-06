Курс на устойчивое развитие: эволюция партнерства Сбера и Московской области
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В Московской области формируют условия для последовательного перехода к модели устойчивого развития, в том числе обеспечивающей решение социально-экономических задач, а также сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Сбер и правительство региона заключили соглашение о сотрудничестве на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Самое сложное — изменить парадигму мышления: то, как мы воспринимаем и осмысляем окружающий мир. От руководства Московской области исходит четкий запрос на устойчивое развитие региона. Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы — и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками. У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы. Мы уже несколько лет работаем в этом направлении со многими регионами страны, и только за прошлый год реализовано 70 ESG-проектов с субъектами РФ. Цель такой работы очевидна — повысить качество жизни людей в стране, дать населению и бизнесу новые возможности для роста, ориентируясь на долгосрочную перспективу», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Сбер и Московская область намерены использовать передовой опыт и новейшие технологии, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важно улучшать систему подготовки и повышения квалификации кадров, обмениваться лучшими практиками по внедрению принципов устойчивого развития, развивать волонтерство и инклюзивные проекты, помогать людям повышать свою финансовую и цифровую грамотность. В том числе — помочь внедрить факторы устойчивого развития в деятельность компаний и организаций на территории Московской области.
«Московская область давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе в рамках соглашений, которые мы подписываем на ПМЭФ. В прошлом году оно касалось всего, что связано с искусственным интеллектом, в этот раз делаем акцент на реализации ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха создали в регионе систему экологического мониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка 3 тыс. камер, оснащенных искусственным интеллектом. Все это помогает делать жизнь людей более комфортной. Важно, что бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов, предприятия меняют оборудование на соответствующее экологическим требованиям. Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.