Курс на устойчивое развитие: эволюция партнерства Сбера и Московской области

«Московская область давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе в рамках соглашений, которые мы подписываем на ПМЭФ. В прошлом году оно касалось всего, что связано с искусственным интеллектом, в этот раз делаем акцент на реализации ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха создали в регионе систему экологического мониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка 3 тыс. камер, оснащенных искусственным интеллектом. Все это помогает делать жизнь людей более комфортной. Важно, что бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов, предприятия меняют оборудование на соответствующее экологическим требованиям. Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.